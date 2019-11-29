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Öğrencilerden örnek davranış

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde ikamet eden üniversite öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk topluluğunu temsilen, sahipsiz sokak hayvanları için kullanılmış malzemelerden barınma evleri yapıldı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde ikamet eden üniversite öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk topluluğunu temsilen, sahipsiz sokak hayvanları için kullanılmış malzemelerden barınma evleri yapıldı.


Değirmenaltı Mahallesi Muhtarlığı tarafından üniversiteli genç gönüllülere destek amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya çok sayıda STK ve gönüllü kişilerce yem, mama bağışı yapıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce de, başlatılan bu sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmak amacıyla 1 adet köpek kulübesi Değirmenaltı Mahallesine verildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
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