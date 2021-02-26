Öğrencilerden örnek olacak çalışma - Son Dakika

Öğrencilerden örnek olacak çalışma

26.02.2021 21:04
Öğrencilerden örnek olacak çalışma, System.String[]

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için evlerinin önlerine mama ve su kapları koyarak farkındalık çalışmasına imza attı.

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için evlerinin önlerine mama ve su kapları koyarak farkındalık çalışmasına imza attı.

Düzce'de sokak hayvanlarının özellikle soğuk havalarda yiyecek ve içecek su bulmakta yaşadıkları sıkıntıların ardından Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, farkındalık çalışması yaptı. Lise öğrencileri kapılarının önlerine sokak hayvanları ve kuşlar için barınaklar yapıp mama ve su kapları yerleştirdiler. İçlerine de yiyecek ve su koyan öğrenciler farkındalığa da imza attılar.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları da okul yönetimi sosyal medya hesabından, "Sokaktaki dostlarımız özellikle soğuk havalarda bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Hepimiz kapımızın önüne bir kap su, bir kap mama koymalıyız dedik ve Öğrencilerimizin duyarlılığı bizleri çok mutlu etti" ifadeleriyle paylaştı. Çalışmalar ve paylaşım çok sayıda beğeni aldı. - DÜZCE

Öğrencilerden örnek olacak çalışma
Öğrencilerden örnek olacak çalışma
Öğrencilerden örnek olacak çalışma
Öğrencilerden örnek olacak çalışma
Öğrencilerden örnek olacak çalışma
Öğrencilerden örnek olacak çalışma

Sokak Hayvanları, Anadolu Lisesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilerden örnek olacak çalışma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Sergen Yalçın, Larin'in iptal edilen golü sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Yaslandığı sineklik açılınca pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı Fadıl Akgündüz'den dikkat çeken savunma: Türkiye'deki ekonomik şartlar yeni yatırımcı gelmesine müsait değil Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü
Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu         
20:50
İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Prof. Orhan Şen'den, Prof. Orhan Şen'den, "İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz" iddiasına sert çıktı: Saçmalık         
19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazartesi karar alacağız' dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazartesi karar alacağız' dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek?         
18:10
Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti         
17:44
Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü         
14:51
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 21:13:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerden örnek olacak çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei