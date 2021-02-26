Öğrencilerden örnek olacak çalışma - Son Dakika

Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için evlerinin önlerine mama ve su kapları koyarak farkındalık çalışmasına imza attı.

Düzce'de sokak hayvanlarının özellikle soğuk havalarda yiyecek ve içecek su bulmakta yaşadıkları sıkıntıların ardından Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, farkındalık çalışması yaptı. Lise öğrencileri kapılarının önlerine sokak hayvanları ve kuşlar için barınaklar yapıp mama ve su kapları yerleştirdiler. İçlerine de yiyecek ve su koyan öğrenciler farkındalığa da imza attılar.

Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları da okul yönetimi sosyal medya hesabından, "Sokaktaki dostlarımız özellikle soğuk havalarda bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Hepimiz kapımızın önüne bir kap su, bir kap mama koymalıyız dedik ve Öğrencilerimizin duyarlılığı bizleri çok mutlu etti" ifadeleriyle paylaştı. Çalışmalar ve paylaşım çok sayıda beğeni aldı. - DÜZCE