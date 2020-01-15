Öğrencilerden örnek yardım kampanyası - Son Dakika
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Öğrencilerden örnek yardım kampanyası

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi, takdir topluyor.

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Kütahya'nın Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi, takdir topluyor.


Okul Müdürü Tuba Sinan, yaptığı açıklamada, "Sevgi Kumbarası Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında okulumuzda rehberlik öğretmenimizin yürüttüğü örnek bir kampanya devam ediyor. "Sevgi kumbarası" sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçen ay TSK'ya, bu ay LÖSEV'e yapılan bağış için bu kurumlardan bize teşekkür belgeleri gelmiştir. Böylesine güzel ve bizleri gururlandıran projeyi gerçekleştiren okulumuz rehber öğretmeni ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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