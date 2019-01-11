Öğrencilerden "Patiler Üşümesin" Kampanyasına Destek

Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
'in başlattığı "Patiler üşümesin" kampanyasına öğrenciler harçlıklarıyla destek oldu.
Tosya Mithat Boyner
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, Kaymakam Pişkin'i makamında ziyaret ederek, harçlıklarıyla aldıkları kedi ve köpek mamalarını teslim etti.
Pişkin, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, havaların soğumasıyla sokak hayvanlarının zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüğünü söyledi.
Sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygı göstermenin aynı zamanda doğal dengeyi korumak anlamına geldiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:
"İnsanoğluna karşılıksız sevgi ve sadakat sunan kedi ve köpeklerin de bizler gibi Allah tarafından yaratıldığını aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalı ve ona göre davranış sergilemeliyiz. Sokakta yaşayan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak herkesin öncelikleri arasında yer almalıdır. Bizler de bu kapsamda Kaymakamlık
olarak, 'Patiler üşümesin' kampanyasını başlattık. Kampanya kapsamında yaptıracağımız kedi ve köpek kulübelerini belediyemizle belirleyeceğimiz uygun yerlere yerleştireceğiz ve buralara belirli zamanlarda yiyecek bırakacağız."
Öğrencilerin sergilediği davranışın sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak adına örnek olduğunu vurgulayan Pişkin, insanların duyarlılığını artıracağına inandığını kaydetti.
Pişkin, projenin başarıya ulaşması için herkesin katkı sunması gerektiğini aktardı.