Öğrencilerden, Polis Şehitliğine Ziyaret

Muş'taki ortaokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıldönümü münasebetiyle şehitliği ziyaret ederek dualar etti.

Muş'taki ortaokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıldönümü münasebetiyle şehitliği ziyaret ederek dualar etti.



Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Başkanı Gazi Emrullah Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen kabir ziyaretine; öğrenciler, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Polis şehitliğinde, eller şehitler için semaya kalkıp dualar edildi.



Açıklamalarda bulunan Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, amaçlarının vatan uğruna hayatını feda eden şehit polisleri, öğrencilerle anmak olduğunu ifade etti. Aktaş, "Kamu düzeninin korunması, toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle gece-gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünde tüm polislerimizi tebrik eder, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim" dedi. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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