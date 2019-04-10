Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden, Polis Şehitliğine Ziyaret

Öğrencilerden, Polis Şehitliğine Ziyaret

1 saat önce

Muş'taki ortaokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıldönümü münasebetiyle şehitliği ziyaret ederek dualar etti.

Öğrencilerden, Polis Şehitliğine Ziyaret, System.String[]
Muş'taki ortaokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü yıldönümü münasebetiyle şehitliği ziyaret ederek dualar etti.

Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Başkanı Gazi Emrullah Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen kabir ziyaretine; öğrenciler, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Polis şehitliğinde, eller şehitler için semaya kalkıp dualar edildi.

Açıklamalarda bulunan Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Doğu Anadolu Bölge Teşkilat Başkanı Gazi Emrullah Aktaş, amaçlarının vatan uğruna hayatını feda eden şehit polisleri, öğrencilerle anmak olduğunu ifade etti. Aktaş, "Kamu düzeninin korunması, toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle gece-gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünde tüm polislerimizi tebrik eder, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:47 Kaynak: İHA
Muş, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 11:02:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden, Polis Şehitliğine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]