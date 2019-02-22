Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Promosyonlu Ürünün Cazibesine Kapılmayın" Mesajı

Öğrencilerden "Promosyonlu Ürünün Cazibesine Kapılmayın" Mesajı

1 saat önce

Bağcılar'da düzenlenen 17. Gençlik Şurası'nda liseli öğrenciler, araştırma yaptıkları konular hakkında sunumlar yaparak akranlarını bilgilendirdi.

Öğrencilerden
Bağcılar'da düzenlenen 17. Gençlik Şurası'nda liseli öğrenciler, araştırma yaptıkları konular hakkında sunumlar yaparak akranlarını bilgilendirdi. Bilinçli tüketici konusuna değinen öğrenciler, "Bilinçli tüketici aşırı tüketimi sevmez israftan kaçınır" diyerek tasarrufa; "İhtiyacı yoksa kampanyalı promosyonlu ürünlerden kaçınır, cazibelerine kapılmaz ve oltaya gelmez" diyerek arkadaşlarını uyanık olmaya davet etti.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Halk Sarayı'nda düzenlenen 17. Gençlik Şurası'nda ilçedeki bütün okullardan yoğun bir katılım oldu. Şuranın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: "Bağcılar sizlerle güzel gençler. Eğer Bağcılar'ın geleceğine talipseniz mutlaka en iyi şekilde kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Eğitimin yanı sıra dernekler, vakıflar ve birçok meclis var. Oralardan istifade etmelisiniz" dedi. Eğitimin öncelikli olduğunu belirten Çağırıcı, " Türkiye'de bir ilk yapıyoruz. Önümüzdeki dönem Bağcılar meydanda sadece kütüphane olacak 5 katlı bina yapıyoruz. Çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için ayrı ayrı olacak. Donanımlarıyla beraber 24 saat açık olacak" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sunum programına geçildi. Şura'da Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Umut Yılmaz, Yunus Yılmaz ve Cansu Uğur, "Geleceğin Gözde Meslekleri" başlığı altında yaptıkları araştırmaları anlattı.

Bağcılar Gazi Anadolu Lisesi'nden Meliha Altınkaynak, Göknur Şafak ve Yağmur Yançürükoğlu "Sosyal Medya Gençliği Nereye Götürüyor" konusunda arkadaşlarını bilgilendirdi. Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Cemre Esmanur Kartal, Dilara Kılıç, Zeynep Öztürk ve Rümeysa Bozarslan da "Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikaları Nasıl Olmalı" konusunda açıklamalarda bulundu.

"Bilinçli tüketici aç ve yorgunken alışveriş yapmaz"

Şuranın en dikkat çekici konusuna ise Özel Analitik Lisesi öğrencileri Sılanur Sarıca, Rabia Kurt, Önder Akçay ve Adem Korkmaz değindi. "Bilinçli Tüketici Olan Gençlik" konusunu işleyen öğrenciler, yaptıkları sunumda şunları anlattı: "Bilinçli tüketici; piyasadaki fiyatları ürünleri araştıran karşılaştırma yapan güncel bilgiye sahip kişidir. Bilinçli tüketici aşırı tüketimi sevmez israftan kaçınır alacağı ürünün fiyat etiketini kontrol eder. İhtiyacı yoksa kampanyalı promosyonlu ürünlerden kaçınır. Cazibelerine kapılmaz. Diğer bir değişle oltaya gelmez. Bilinçli tüketici aldığı ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eder. Taklit,korsan,sahte ürünlerden uzak durur. Bilinçli tüketici ithal ürünleri değil yerli ürünleri tercih eder. Aç ve yorgunken alışveriş yapmaz. Gereksiz şeyleri almaz. Bilinçli tüketici naylon poşet yerine bez torba kullanır. Doğayı korur. GDO'lu hormonu bozulmuş ürünleri almaz"

Kapanışta gençler, alışverişlerde poşet yerine doğal olan kese kağıdı, bez torba veya file kullanmayı tavsiye etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



31 Mart Seçimleri İçin 4 Büyükşehirde Yapılan Son Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Hayvanlara Eziyetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

Son Dakika! HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer: Kaynak İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısını Çalacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 11:21:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Promosyonlu Ürünün Cazibesine Kapılmayın" Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]