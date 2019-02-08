Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Resim Sergisi

Öğrencilerden Resim Sergisi

1 saat önce

Tatvan Dumlupınar Ortaokulu ve Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri, resim sergisi açtı.

Öğrencilerden Resim Sergisi, System.String[]
Tatvan Dumlupınar Ortaokulu ve Tatvan Anadolu Lisesi öğrencileri, resim sergisi açtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Genç Umutlar" projesi çerçevesinde açılan sergi, ilgi gördü.

Programın sonunda öğrenciler tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, programda yaptığı konuşmada, çok güzel bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Dumlupınar, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Resim Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]