Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran destek - Son Dakika

Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran destek

6 saat önce

ORTAOKUL öğrencileri, Ankara'da koronavirüs salgını ile mücadele eden Şehir Hastanesi çalışanlarına mektup yazıp, resim göndererek destek oldu.

Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran destek, System.String[]

ORTAOKUL öğrencileri, Ankara'da koronavirüs salgını ile mücadele eden Şehir Hastanesi çalışanlarına mektup yazıp, resim göndererek destek oldu. Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, salgın sürecinde büyük bölümü koronavirüs kaynaklı günlük 2 bin ile 2 bin 500 hastaları olduğunu söyleyerek, "Bu ciddi bir tedirginlik ve yorgunluk getiriyor. Fakat bu küçük kardeşlerimizin büyük jesti bizi çok duygulandırdı, çok mutlu olduk ve motivasyonumuzu arttırdı" dedi.

İstanbul'da bulunan Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri, Başkent'te koronavirüs salgını ile mücadele eden Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına, mektup yazarak ve resim çizerek destek verdi. Öğrencilerin 'evde kal' temalı mektup ve resimlerini, öğretmenleri Aybüke Cora, hastane yönetimine mail yoluyla iletti. Öğrencilerin desteği, koronavirüs ile mücadele eden hastane yönetimi ve çalışanlarının yüzünü güldürdü, motivasyonlarını artırdı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, öğrencilerin sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Öğrencilerimizin, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının bu kadar farkında olmaları ve buradaki mücadelenin içinde kendilerini görmeleri çok anlamlı. Bu bize motivasyon kaynağı oldu. Önce bu çocukları yetiştiren ailelerine, sonra öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'KÜÇÜK KARDEŞLERİMİZİN JESTİ DUYGULANDIRDI

Başhekim Surel, olağanüstü bir dönemden geçildiğini bildirerek, vatandaşların 'gereksiz yere hastaneye gitmeyin' uyarılarına uyduğunu, hasta sayısının normal günlere göre daha düşük olduğunu vurguladı. Surel, şöyle konuştu:

"Biz günlük 20 bine kadar hasta bakan bir hastaneydik. Şu an günlük 2 bin ila 2 bin 500 arasında değişen bir hastamız var; ama bu hastalarımızın büyük bir kısmı içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınından etkilenen vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bu olağanüstülük toplumun her kesiminde olduğu gibi sağlık çalışanlarına da ciddi bir tedirginlik ve yorgunluk getiriyor. Ama bizim vazifemiz bu. İnsanlarımız için mücadele etmek durumundayız. Yorulmuyor ya da zaman zaman biz de ümitsiz olmuyor değiliz. Fakat bu küçük kardeşlerimizin büyük jesti bizi çok duygulandırdı, çok mutlu olduk ve motivasyonumuzu arttırdı. Vatandaşlarımız bizi bu ülkenin bir sağlık ordusu olarak görüyorlar ve bu desteklerini esirgemiyorlar. Bunu erişkin vatandaşlarımızdan da görüyoruz. Her gün 'Biz sizin için ne yapabiliriz?' diye gelen ya da 'Kebapçıyım sizlere kebap ikram etmek istiyorum' diye söyleyen vatandaşlarımız oluyor. O kadar çeşitli yerlerden destek alıyoruz; ama bu farkındalığı küçük kardeşlerimizden görmek bizi daha mutlu etti."

'ULUSAL MÜCADELEMİZİN EN BÜYÜK FAKTÖRÜ EVDE KALMAK'

Surel, küresel bir hastalıkla ulusal bir mücadele yürüttüklerini kaydederek, "Ulusal mücadelemizin de en büyük faktörü evde kalmak. Kendimizi virüslüymüş gibi düşünerekten ellerimizi sık sık yıkamak, insanlarla temastan kaçınmak ve sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Bu uygulamaları yaparsak çok güzel neticeler alacağız. Yani bakanlığımızın tavsiyelerine ne kadar uyarsak ne kadar can kulağı ile dinlersek o kadar hızlı netice alıp günlük hayatımıza döneceğimizi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:10 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Portakal kabuğuyla yaptığı korona maskesi şaşkına çevirdi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız karantinada
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor! Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!         
20:52
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız karantinada Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız karantinada         
20:29
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı         
20:16
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor         
19:37
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 21:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]