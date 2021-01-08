Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video - Son Dakika

Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video

Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video
Son Güncelleme: 08.01.2021 08:40

Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve videoMERSİN'de ortaokul öğrencileri, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, gönderdikleri mektup ve hazırladıkları video ile teşekkür etti.

Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video

MERSİN'de ortaokul öğrencileri, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, gönderdikleri mektup ve hazırladıkları video ile teşekkür etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Ortaokulu öğrencileri, salgınla mücadelede en ön safhada görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak için hislerini kaleme döktü. Öğrenciler, yazdıkları mektupları sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim etti. Öğrenciler yine hazırladıkları video ile de sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

'DUYGULARINIZ, GÜÇLÜ OLMAMIZI SAĞLIYOR'

Gelen mektupları okurken duygu dolu anlar yaşayan hemşireler de öğrencilere anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Kadın Doğum ve Çocuk Poliklinik Sorumlusu Leyla Yılmaz, "Bu güzel mektuplar bizi çok duygulandırdı. Duygularınız daha fazla güçlü olmamızı sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, çok duygulandım" dedi.

EKG Görevlisi Teslime Açar ise, "Çok sevindim ve duygulandım. Çocukların bize destek veriyor olması çok güzel" ifadesini kullandı.

'ÇOK DUYGULANDIM'Gelişimsel Pediatrist Uzman Dr. Evin İlter Bahadur da mektupları okuduktan sonra şunları söyledi: "Özellikle çocuklar bu durumda çok sıkıntılı ve çok üzgünler. Dışarı çıkamamak, arkadaşlarıyla görüşememek, okula gidememek onlar için büyük zorlukları oluşturuyor. Maalesef eve tıkalı kaldılar. Online eğitim gibi bir sürece maruz kaldılar. Bu mektubu okuduğumda çok duygulandım. Teşekkür ediyorum bütün çocuklarımıza."

'DESTEKLERİNE İHTİYACIMIZ VARDI'Mektuplarda güzel ifadelerin yer aldığını aktaran Fatma Leventoğlu ise, "Bir çocuğumuz, 'Biz beyin, sizi kalp olarak görüyoruz' demiş. Çok güzel bir söz gerçekten. Onların desteklerine ihtiyacımız vardı" şeklinde konuştu.

'ŞAŞIRTICI BULDUM'Küçük yaştaki çocukların duygularını kağıda dökmelerinin önemini vurgulayan Sibel Sert ise "Çocukları tebrik ediyorum. Küçücük yaşlarında çabamızı takdir etmiş olmalarını şaşırtıcı buldum. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

MİNİK KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

Mektup gönderen öğrencileri 'minik kahramanlar' olarak nitelendiren Elife Bahçe de, "Duygularını, düşüncelerini mektuplarla ifade etmişler. Çocuklar çok temiz. 'Minik kahramanlar' diyorum onlara. Evde kalarak bizi destekledikleri, zamanı geldiğinde alkışladıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok temizler, çok güzeller. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutlu olduk, motive olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Araştırma Hastanesi, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video - Son Dakika
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