Öğrencilerden "satın alma sahiplen" çağrısı

TED Koleji ortaokul öğrencileri, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti. Yaklaşık 12 öğrencinin katıldığı ziyarette, öğrenciler bakımevinde bulunan kedi ve köpeklerle ilgilendi.

Öğrenciler sosyal sorumluluk projesi adı altında gerçekleştirdikleri kermesten sağladıkları gelir ile sokak hayvanları için aldıkları mamaları, Geçici Hayvan Bakımevine bağışladı. Bakımevini gezen öğrenciler, kedi ve köpekleri beraberlerinde getirdikleri mamalarla besledi. Uzunca bir süre kedi ve köpeklerle oyunlar oynayan öğrenciler, bakımevinden oldukça etkilendi.

ÖĞRENCİLERDEN 'SATIN ALMA SAHİPLEN' ÇAĞRISI

Geçici Hayvan Bakımevi'nde hayvan refahına yönelik alt yapıyı çok beğendiklerini belirten öğrenciler, özellikle de canların üşümemesi için özel olarak hazırlanmış zeminden ısıtmalı bölmelerin ve hizmetlerin oldukça etkileyici olduğunu kaydetti. Öğrenciler, can dostlara verdiği kaliteli hizmetten dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. "Hayvanların çıkarsız sevgisini hissedebilmek insan olmanın en temel erdemidir" diyen öğrenciler, vatandaşlara satın alma sahiplen çağrısı yaptı.