Öğrencilerden Şehide Vefa

Kadirli Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi öğrencileri, okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret ederek şehidin annesine çiçek verdiler.

Kadirli Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi öğrencileri, okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret ederek şehidin annesine çiçek verdiler.



1996 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Mustafa Karabörk'ün adının verildiği fen lisesinin öğrencileri, şehidin ailesiyle birlikte mezarını ziyaret etti.



Öğrenciler, şehit Karabörk mezarı başında Kur'an-ı Kerim okutarak dua ettiler.



Duadan sonra şehidin annesi Medine Karabörk'ün elini öpen öğrenciler şehit annesine çiçek ve çeşitli hediyeler verdiler.



Okul müdürü Turgay Eriş, ise okulda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, şehit Muhammet Mustafa Karabörk'ün adının okullarına verilmesinden dolayı gurur duyduklarını ve adını en güzel şekilde yaşatacaklarını söyledi.





Vatanı için hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Eriş, "Öğrencilerin öğrenim gördükleri okula adının verildiği şehidi tanıması ve şehitlik kavramı bilincini kazanmaları amacıyla yapılan programda emeği geçenleri kutluyorum. Şehidimizin isim okulumuzda yaşayacak. Gurur duyduk, onur duyduk. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.





Öğrencilerden Gizem Balli de Karabörk'ü rahmet andıklarını belirterek, şehitler için yazdığı şiiri okudu.





Şehidin annesi Medine Karabörk, oğlunun mezarını ziyaret eden öğrencilere teşekkür ederek, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin." ifadesini kullandı.





Programa izin alarak katılan Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli şehidin kardeşi Astsubay Kıdemli Başçavuş Resul Karabörk ise "İzinden gittiğim ağabeyimle gurur ve onur duyuyorum. İsminin okula verilmesinde ve yaşatılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz." dedi.

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