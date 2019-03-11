Öğrencilerden Şehit Ailesine Ziyaret

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu yetkilileri ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Eğitim Girişim Gelişim Topluluğu (EGGET) üyesi bir grup öğrenci, Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Yunus Emrah
Ateş'in İslahiye ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Aileye başsağlığı dileklerine ileten gönüllüler, Ateş'in şehit olduktan bir ay sonra dünyaya gelen ve kendisinin adını taşıyan bebeğiyle de ilgilenerek sevdi.
Gönüllüler, şehit Ateş'in fotoğraflarının da bulunduğu hediyeleri aileye takdim etti. Anne Güner Ateş
, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oğlunun fotoğraflarını öptü.
Oğlunun vatan için şehit olduğunu ifade eden Ateş, kendilerini ziyaret eden gönüllülere teşekkür etti.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi EGGET proje koordinatörü Nidal Karataş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun amacının köy okullarına yardım etmek olduğunu ancak farkındalık oluşturmak için şehit ailesini ziyaret ettiklerini söyledi.
Aileyi ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Karataş, çok duygusal anlar yaşadıklarını kaydetti.
Gönüllüler, daha sonra aileyle beraber şehidin mezarını ziyaret etti.