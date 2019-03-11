Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Şehit Ailesine Ziyaret

Öğrencilerden Şehit Ailesine Ziyaret

10 dakika önce

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu yetkilileri ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Girişim Gelişim Topluluğu (EGGET) üyesi bir grup öğrenci, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in İslahiye ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu yetkilileri ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Girişim Gelişim Topluluğu (EGGET) üyesi bir grup öğrenci, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in İslahiye ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aileye başsağlığı dileklerine ileten gönüllüler, Ateş'in şehit olduktan bir ay sonra dünyaya gelen ve kendisinin adını taşıyan bebeğiyle de ilgilenerek sevdi.

Gönüllüler, şehit Ateş'in fotoğraflarının da bulunduğu hediyeleri aileye takdim etti.

Anne Güner Ateş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oğlunun fotoğraflarını öptü.

Oğlunun vatan için şehit olduğunu ifade eden Ateş, kendilerini ziyaret eden gönüllülere teşekkür etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi EGGET proje koordinatörü Nidal Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun amacının köy okullarına yardım etmek olduğunu ancak farkındalık oluşturmak için şehit ailesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Aileyi ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Karataş, çok duygusal anlar yaşadıklarını kaydetti.

Gönüllüler, daha sonra aileyle beraber şehidin mezarını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:22 Kaynak: AA

Jandarma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Güncel
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