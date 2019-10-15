Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden şehit polis Sekin'in kabrine ziyaret
Son Dakika Güncel Öğrencilerden şehit polis Sekin'in kabrine ziyaret

Öğrencilerden şehit polis Sekin'in kabrine ziyaret

1 saat önce

Elazığ'da bir özel okulda okuyan öğrenciler, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Öğrencilerden şehit polis Sekin'in kabrine ziyaret, System.String[]

Elazığ'da bir özel okulda okuyan öğrenciler, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Öğrenciler, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda canı pahasına insanların hayatını kurtaran ve ortaya koyduğu kahramanlıkla büyük bir faciayı önleyen şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti, dua okudu.

Kurum müdürü İbrahim Özmen, şehidin büyük bir cesaret örneği sergilediğini ifade ederek, milli bilincin aşılanması için şehidin kabrini ziyaret ettiklerini, babası ile görüştüklerini belirtti.

Özmen, "Gençlerimize örnek olan koca yürekli kahramanımız Fethi Sekin'i kabri başında rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Fethi Sekin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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