Öğrencilerden şehitler müzesine yoğun ilği - Son Dakika
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Öğrencilerden şehitler müzesine yoğun ilği

6 saat önce

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi, yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Öğrencilerden şehitler müzesine yoğun ilği, System.String[]

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi, yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Diyanet Gençlik Merkezi öğrencileri de tatil 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret ederek, 15 Temmuz'da yaşanan hadiseler ve Çorumlu şehitlerin hayatlarıyla ilgili bilgiler aldı.


Müze içerisinde yer alan sinema salonunda hain darbe girişimiyle ilgili video izleyen öğrenciler duygulu anlar yaşadı. Ardından müze yetkilileri ile beraber müzeyi gezen öğrenciler, fotoğraf sergisi ve 15 Temmuz Çorumlu şehitlerin bal mumu heykelleri hakkında bilgiler aldı.


Müze ziyaretinden oldukça etkilenen iğrenciler, "15 Temmuz gecesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Duygulu anlar yaşadık. Böyle bir müzeyi şehrimize kazandırdığı için Belediyemize de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.


Ziyaret sonrası ise müze görevlileri, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
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