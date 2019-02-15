Öğrencilerden Şehitliğe Ziyaret
1 saat önce
Erzurum'da ortaokul 5-A sınıfı öğrencileri Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde Karskapı Şehitliğini ziyaret ettiler.
Erzurum
'da ortaokul 5-A sınıfı öğrencileri Uzman Türkçe Öğretmenleri Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde Karskapı Şehitliğini ziyaret ettiler.
Büyük bir heyecan ve coşkuyla geçen ziyarette şehit abilerine Fatihalar okudular. İstiklal Marşı da okuyan çocuklar bu özel güne anlam katmanın huzuruyla ziyareti tamamladılar. Türkçe Öğretmeni
Behiye Polat Kütük, "Vatan uzaklardan bakıp da benim diyenlerin değil, yar koynuna baş koymadan şehit düşenlerindir! Milli Kültür temamızın 2.etkinliği için ilk durağımız bu toprakları vatan yapan, bayrağımızın gökyüzünde dalgalanmasını sağlayan şehitlerimizin manevi huzuruydu. Anaları, babaları, kardeşleri, eşleri ve çocukları onları vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna toprağa ve en acısı da yüreklerine gömdüler. ve o günden sonra da biz nefes alalım diye ciğerlerinde ateş taşıdılar. Unutmadılar biz de unutmadık. Vatan size minnettardır" dedi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:28 Kaynak: İHA
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