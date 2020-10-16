Öğrencilerden Serdivan Bosna Sancak Derneğine ziyaret - Son Dakika

Sakarya'da bir özel okulun öğrencileri, Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç için vefatının 17. yılı nedeniyle gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Rafet Yatçı tarafından öğrencilere bilgi verildi.

Yatçı, İzzetbegoviç'in vefatının 17. yıl dönümü nedeniyle çeşitli okullardan gelen öğrenciler için anma programları düzenlediklerini belirterek, "Onun mesajları, kazanım, donanım, bilgi ve hayat felsefesini genç kardeşlerimize anlatıyoruz. Bizler nasıl anladık, ondan biz ne anladık, bu soruların cevaplarının karşılığını bulmak, onu gençlerimizin hatıralarında canlandırmak için anma programları düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Tarih öğretmeni Kudret Göçer de öğrencilerle fırsat buldukça tarih kitaplarında okudukları devlet adamlarını daha iyi anlamaları için ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrencilere, program sonunda İzzetbegoviç'in hayatının anlatıldığı dergiler verildi.