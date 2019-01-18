Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek

Öğrencilerden "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek

1 saat önce

Sivas'ta öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne ilgi gösteriyor.

Öğrencilerden
Sivas'ta öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne ilgi gösteriyor.

Kanuni Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla okullarında topladıkları atık malzemeyi belediye ekiplerine teslim etti.

Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine, öğrencilerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi


Projeyle atıkların ekonomiye kazandırıldığını, bu sayede çevresel sorunlarla daha az karşılaşılacağını vurgulayan Yıldırım, "Proje kapsamında okulun bütün koridorlarına atık kutuları koyduk. Okul personeli ve öğrenciler tarafından ayrıştırılan atıklar toplanarak Sivas Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Proje sayesinde atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık kazandırmayı hedefledik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Sivas, Güncel
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