Öğrencilerden "Sıfır Atık Projesi"Ne Destek

Sivas'ta öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne ilgi gösteriyor.

Sivas'ta öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne ilgi gösteriyor.



Kanuni Ortaokulu öğrencileri, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla okullarında topladıkları atık malzemeyi belediye ekiplerine teslim etti.



Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine, öğrencilerin projeye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi





Projeyle atıkların ekonomiye kazandırıldığını, bu sayede çevresel sorunlarla daha az karşılaşılacağını vurgulayan Yıldırım, "Proje kapsamında okulun bütün koridorlarına atık kutuları koyduk. Okul personeli ve öğrenciler tarafından ayrıştırılan atıklar toplanarak Sivas Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Proje sayesinde atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık kazandırmayı hedefledik." dedi.

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