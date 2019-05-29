Öğrencilerden sıfır atık ve geri dönüşüm sergisi
1 saat önce
TOKİ İlk ve Ortaokulu tarafından Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm temalı yılsonu sergisi açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:14 Kaynak: İHA
TOKİ İlk ve Ortaokulu tarafından Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm
temalı yılsonu sergisi açıldı.
Doğamızı ve çevremizi kirleten atıklar öğrencilerin hayal gücüyle sanata ve esere dönüştüğü serginin açılışı yapıldı. İki yıldır yürütülmekte olan Eko Okullar ve Sıfır Atık Projesi kapsamında Adıyaman
TOKİ İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin duyarlılık oluşturmak adına hazırladığı çalışmalardan oluşan sergi büyük beğeni topladı. Okul Müdürü
Bilal Felek, duyarlı ve bilinçli bir toplum oluşturmanın en önemli basamaklarından birisinin okullar olduğunu belirterek, öğrenci ve öğretmenleri kutladı. - ADIYAMAN
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