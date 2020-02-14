Öğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe moral mektubu - Son Dakika
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Öğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe moral mektubu

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, sınır hattında görev yapan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları hudut birliklerine gönderdi.

Öğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe moral mektubu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, sınır hattında görev yapan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla yazdıkları mektupları hudut birliklerine gönderdi.

Kurşunlu İstiklal İlkokulunda eğitim gören çocukların, Mehmetçiğe yazdığı mektuplar, okul idaresi ve öğretmenler tarafından kargo yoluyla Hakkari ve Şırnak'taki hudut birliklerinde görev yapan askerlere ulaştırıldı.

Okul müdürü Nevzat Bali, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kurşunlu İstiklal İlkokulu olarak sınır birliklerinde görev yapan askerlerimize moral vermek amacıyla mektup yazma kampanyası düzenledik. Askerlerimize Allah'ın yardımlarını diliyoruz. İnşallah ülkemizin için güzel şeyler olacağını düşünüyoruz." dedi.

2. sınıf öğrencisi İbrahim Aykanat mektubunda Mehmetçiğe, "Benim güzel asker abilerim, büyüyünce ben de asker olacağım, ben de savaşacağım, vatanımı koruyacağım. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Allah sizi düşmanlardan korusun. Her gün size dua ediyorum ailemle birlikte. Allah'a emanet olun. Afrin'deki benim gibi kardeşlerime İnegöl'den selamlar." sözleriyle seslendi.


4. sınıf öğrencisi Erva Başol da mektubunda, "Sizler vatanımızı canla başla savaşarak, yeri geldiğinde canınızı feda ederek koruyorsunuz. Sizlere minnettarım, sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizleri, eşlerinize, anne ve babalarına, evlatlarınıza bağışlasın. Hakkınızı helal edin. Dualarımız sizinle, sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

İnegöl, Şırnak, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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