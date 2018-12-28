Öğrencilerden Sınırda Görevli Mehmetçiğe Yeni Yıl Mektubu

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ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil

Son Dakika! Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok, Psikolojik Bir Hareket