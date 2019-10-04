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Öğrencilerden sokak hayvanları duyarlılığı

1 saat önce

Sakarya'da ilkokul öğrencileri düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri parayla sokak hayvanlarına mama aldı.

Öğrencilerden sokak hayvanları duyarlılığı, System.String[]

Sakarya'da ilkokul öğrencileri düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri parayla sokak hayvanlarına mama aldı.

Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla okulda evlerinde kendi yaptıkları çeşitli ürünlerle kermes düzenledi.

Öğrenciler, kermesten elde ettikleri gelirle aldıkları köpek mamalarını sorumlu öğretmenler nezaretinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.

Barınağı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan öğrencilere, barınak görevlileri duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Kulüp sorumlu öğretmenleri Bilge Yıldız ve Emrullah Türkoğlu da gösterdikleri ilgi dolayısıyla barınak yetkililerine teşekkür etti.

Yıldız, sokak hayvanlarının korunması ve bakımının önemine değinerek, "Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Zaten çocuklarımızda bu duyarlılık var. Okulda kermesler düzenleyerek bir gelir elde ettiler ve o paralarla mama aldılar. Bugün de barınağa alınan mamaları teslim ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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