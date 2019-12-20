Öğrencilerden sokak hayvanları için mama ve yuva kampanyası - Son Dakika

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da ilkokul öğrencilerince yürütülen "Uzat Elini, Onlar da Yaşasın" kampanyası çerçevesinde kuşlar ve sokak hayvanları için yem ile mama toplandı, okul bahçesine yuvalar inşa edildi.

Aziziye ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri, bir süre önce kuşlar ile sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesine yönelik kampanya başlattı.

Kampanyaları ilgi gören öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde okul harçlıklarıyla da mama ve yem aldı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği kış mevsiminde hayvanların üşüyeceklerini düşünen öğrenciler, ağaçlar ile belirlenen noktalara konulabilmesi için yuvalar yaptırdı.

Öğrenciler, görevliler yardımıyla okullarının bahçesindeki belirlenen yerlere yuvaları yerleştirerek, içlerine yem ve mama koydu.

Kampanyaya velilerden da destek geldi.