Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Örnek Proje

Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Örnek Proje

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde lise öğrencileri, 'Sessiz kullar' projesi kapsamında sokak hayvanları için okul bahçesinin çeşitli yerlerine ve çevresine su ve yemek kapları yerleştirdi.

Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Örnek Proje, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde lise öğrencileri, 'Sessiz kullar' projesi kapsamında sokak hayvanları için okul bahçesinin çeşitli yerlerine ve çevresine su ve yemek kapları yerleştirdi.

Birecik ilçesindeki Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Sessiz kullar' projesi kapsamında sokak hayvanları için örnek bir çalışma başlattı. Lise öğrencileri okul yönetiminden aldıkları izin doğrultusunda okullarının bahçesine ve çevresindeki çeşitli noktalara sokak hayvanları için su ve yemek kapları yerleştirdi. Okulun pencere kenarlarına, bahçesine, bahçe duvarı önüne ve okul dışına yerleştirilen su ve yemek kapları ile kedi ve köpekler ile kuşların beslenmelerine olanak sağlandı. Öğrenciler, proje ile sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Proje ile hem sokak hayvanlarının beslenmelerine hem de hayvanlara karşı bir sevgi bağı oluşturmaya çalıştıklarını belirten öğrencilerden Emine Bozkurt, "Amacımız öğrenci arkadaşlarımıza hayvan sevgisi kazandırmak. Projemiz ile eğitimin sadece okulda kitap ve defterden ibaret olmadığını anlatmak istedik. Sokak hayvanlarının beslenmeleri için su ve yemek kapları çeşitli yerlere yerleştirdik" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Birecik, Güncel
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