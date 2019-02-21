Öğrencilerden Sokak Hayvanlarını Doyuran Etkinlik

Tekirdağ'da hayvan sevgisini artırmak ve sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla "Ben Hayvan Dostuyum" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ'da hayvan sevgisini artırmak ve sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını sağlamak amacıyla "Ben Hayvan Dostuyum" etkinliği düzenlendi.



Ticaret ve Sanayi İlkokulu Okulu Okul Aile Birliği'nin desteği ve öğrencilerin kendi harçlıklarıyla alınan mamalar okul bahçesinde paketlendi. Öğrenciler daha sonra paketlediği mamalarla sokaktaki kedi ve köpekleri besledi.



Ticaret ve Sanayi İlkokulu Okul Müdürü Ahmet Faruk Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini söyledi.



Çiftçi, sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Proje, okul aile birliği tarafından 810 öğrencimizin hayvan sevgisini herkese yayması amacıyla başladı. Proje kapsamında öğrencileri hayvan barınağına götürmek, onlarla birlikte hayvanları beslemek, kedi, köpek, kuş her türlü canlı hayvan sevgisini okulumuzda ve çocuklarımızda aşılamayı amaçlıyoruz." dedi.



Öğrencilerden Kayra Demir de bazen sokakta gördüğü kedi ve köpekleri yiyecek bulamamasına üzüldüğünü, projeyle sokak hayvanlarının artık aç kalmayacağını ifade etti.



İlknur Atilla da, sokak hayvanları için herkesin elinden gelenleri yapması gerektiğini dile getirerek, projeyle başladığı alışkanlığını ömür boyu sürdüreceğini dile getirdi.

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