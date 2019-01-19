Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva

Öğrencilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva

2 saat önce

Trabzon'un Of ilçesindeki bir grup lise öğrencisi, kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri okulların bahçelerine koyarak kedilerin soğuktan korunmasına yardımcı oldu.

Öğrencilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva, System.String[]
Trabzon'un Of ilçesindeki bir grup lise öğrencisi, kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri okulların bahçelerine koyarak kedilerin soğuktan korunmasına yardımcı oldu.


Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümünde eğitim alan öğrenciler, sokak kedileri için kendi imkanlarıyla kedi evleri yaptı.


Kedi evlerini ilçedeki okullara dağıtan öğrenciler örnek uygulamayla kedileri, kışın soğuğundan korunabilecekleri yuvaya kavuşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yaptığı açıklamada, projede emek verenlere teşekkür ederek, "Son günlerde sokak hayvanlarıyla ilgili olumsuz haberleri izliyoruz ve üzülüyoruz. Oysa inancımız bizlere, tüm canlılara merhamet etmeyi tavsiye ediyor. Onun için insanlara olduğu gibi hayvanlara da iyi davranmalıyız. Kışın bu soğuk günlerinde öğrencilerimizin yaptığı kedi evleriyle kediler üşümeyecek." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Hakan Berber de hazırlanan kedi evlerini 20 okula hediye ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilerin sokak hayvanları konusundaki hassasiyetlerini duyunca onları teşvik ettik. Onlar da kedi evi yaptılar. Projemizi duyan ilçemizdeki okul müdürü arkadaşlarımın taleplerine karşılık vermek için üretimimizi artırdık. 20 okulumuza kedi evi hediye ettik. İnşallah ilçemizde kalan 6 okul için de yaparak tüm okullarımızı projemizden faydalandırmış olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:32 Kaynak: AA

Trabzon, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Gündeme Gelen Lise Öğrencisi Cinayetinin Detayları Ağızları Açık Bıraktı

Bu Liseden Mezun Olan İşsiz Kalmıyor Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 13:32:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Sokak Kedilerine Sıcak Yuva
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]