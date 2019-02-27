Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Somali'deki Hastalar İçin Gözlük Üretimi

Öğrencilerden Somali'deki Hastalar İçin Gözlük Üretimi

1 saat önce

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, Somali'deki ihtiyaç sahibi hastalar için 200 gözlük üretti.

Öğrencilerden Somali'deki Hastalar İçin Gözlük Üretimi, System.String[]
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrencileri, Somali'deki ihtiyaç sahibi hastalar için 200 gözlük üretti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aytunç Ateş, Türklerin her gittiği yere iyilik götürdüğünü, Türk göz hekimlerinin gönüllü olarak Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başta katarakt olmak üzere birçok başarılı ameliyata imza attığını belirtti.

Katarakt ameliyatı sonrasında hastaların gözlük kullanmak zorunda olduğuna dikkati çeken Ateş, yoksullukla mücadele eden ihtiyaç sahibi binlerce kişinin gözlük temininde zorlandığını kaydetti.

İlk etapta bin civarında gözlük teminini amaçlayan bir projeye öğrencilerinin destek olmak istediğini ifade eden Ateş, "Öğretim görevlilerimizin de desteğiyle okulumuzda gözlük üretmeye başladılar. Ürettikleri 200 gözlükle sınırlar ötesindeki ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişecekler." dedi.

Öğrencilerden Behiye Coşkun, binlerce kilometre uzaktaki ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onların dünyayı daha net görmelerini ve yüzlerinin gülmesini sağlamanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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