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Öğrencilerden sosyal medyada "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, evlerinde bulunan 6 yaşındaki Hira ve 9 yaşındaki Mira Boyraz kardeşler de ailelerinin yardımıyla çektikleri videoyla "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Yaşlı taklidi yapan iki kardeş, herkesin evde kalmasını istedi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin işlek caddelerinde vatandaşların evde kalmalarına yönelik çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:51 Kaynak: AA
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