Öğrencilerden Söyledikleri Türkülerle Eğlendirdi
44 dakika önce
Elazığ'da bir okul tarafından düzenlenen ses yarışması kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
Elazığ
'da bir okul tarafından düzenlenen ses yarışması kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
Elazığ'da sömestr tatili öncesi Nahit Ergene
Ortaokulu tarafından ses yarışması düzenlendi. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte 8 öğrenci sahne aldı. öğrenciler türküler söyleyerek hem eğlendi hem eğlendirdi. Dereceye giren öğrencilere çeşitli müzik enstrümanlar hediye edildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve bir çok kişi katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ortaokulu Müdürü Şefik Çelikten "Türküler, duygularımızın en naif ve en ince ifadesidir. Şiirin sözü üzerine söz lafügüzaftır. Bu zemheri ayazını eyyamı bahara çevirecek kadar sıcak, hasret, özlem, sevda ve buram buram Anadolu ve toprak kokan türkülerle ses ve nefes veren, türküler kadar saf ve berrak öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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