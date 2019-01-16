Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Sur Esnafına Destek

Öğrencilerden Sur Esnafına Destek

1 saat önce

Bir özel okul öğrencileri tarihi Sur ilçesindeki esnafa destek için kampanya başlattı.

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Bir özel okul öğrencileri tarihi Sur ilçesindeki esnafa destek için kampanya başlattı.

Sur'daki esnafı ziyaret eden öğrenciler, "Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirttiler.

Okul müdürü Erdal Kavanoz yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yerel esnafa destek vermek istediklerini söyledi.

Proje kapsamında esnafı ziyaret ettiklerini ifade eden Kavanoz, "Biz istiyoruz ki esnafımız kazansın, Diyarbakır kazansın. Bu bilinci öğrencilerimiz vasıtasıyla tüm şehre yaymak istiyoruz." dedi.

Türkçe Öğretmeni Çiğdem Tekil Sırıga, zor bir süreç geçiren esnafın bu kampanyaya çok olumlu baktığını ifade etti.

Esnaf da destek için öğrencilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Sur, Güncel
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