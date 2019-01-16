Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Sur Esnafına Destek Kampanyası

Öğrencilerden Sur Esnafına Destek Kampanyası

2 saat önce

- Öğrencilerden Sur esnafına destek kampanyasıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnafın canlandırmak ve destek çıkmak anlamında öğrenciler kampanya başlattı.

- Öğrencilerden Sur esnafına destek kampanyası

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnafın canlandırmak ve destek çıkmak anlamında öğrenciler kampanya başlattı.
Diyarbakır'ın Sur İlçesinde bulunan esnafları canlandırmak amacıyla Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri tarafından kampanya başlatıldı. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" yazılı afişlerle Gazi Caddesi üzerinde bulunan esnafların dükkanlarına ve cadde üzerinde bulunan duvarlara afişleri astı. Esnaflar öğrencilerden aldıkları desteklerden memnun kaldıklarını aktararak afiş asmalarına yardımcı oldular.
Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü Müdürü Erdal Avanoz, kimi zaman anahtarlarını kimi zaman ise çocuklarını emanet ettikleri esnaflara sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Avanoz, "Bilfen okulları olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem Diyarbakır'a hem de öğrencilerimize bu duyarlılığı göstermek istiyoruz. Biz yerel esnafımıza sahip çıkmak, bütün alışverişlerimizi yerel esnaftan yapmak istiyoruz. Bu amaçla sosyal sorumluluk projesini geliştirdik. Esnafları gezerek afişlerimizi astık, esnaflar bu duyarlılıktan dolayı bize teşekkür ettiler. Bu duyarlılığın gelişmesi için, bütün Diyarbakır'a yayılmasını istiyorlar. Bizde Diyarbakır'ın değişik yerlerinde de buna benzer çalışmalar yapacağız" dedi.
Yerel esnaflardan Veysi İşlek ise, öğrencilerin en iyisini yaptıklarını ve kampanyayı çok beğendiklerini aktararak ileri ki süreçte daha da yayılmasını istediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:21 Kaynak: İHA

Sur, Diyarbakır, Yerel
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