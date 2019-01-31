Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Suriye'ye Yardım - Kocaeli

Öğrencilerden Suriye'ye Yardım - Kocaeli

1 saat önce

Körfez Kaymakamlığı, Türk Kızılay, Evyapport, Körfez Hedise Evyap İlkokulu ve Derince Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu işbirliğinde toplanan gıda ve insani yardımlar 1 tıra yüklenerek Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Suriye'nin Çobanbey beldesinde...

Körfez Kaymakamlığı, Türk Kızılay, Evyapport, Körfez Hedise Evyap İlkokulu ve Derince Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu işbirliğinde toplanan gıda ve insani yardımlar 1 tıra yüklenerek Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Suriye'nin Çobanbey beldesinde kurulan kültür evinde öğrenim gören çocuklara gönderildi.

Körfez Hedise Evyap İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, bu projeye katkı verenlere teşekkür ederek, yardımın o bölgedeki yaraların sarılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Yapılan yardımın bölgedeki gönül köprülerini güçlendireceğini ifade eden Can, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını kaydetti.

Körfez Hedise Evyap İlkokulu Müdürü Ufuk Işık Şanal da öğrenciler, veliler, kardeş okulları ve diğer katılımcılar işbirliğinde projelerini hayata geçirdiklerini dile getirerek, şehit Musa Özalkan'ın vasiyetine sahip çıkmak için çalıştıklarını bildirdi.

Oradaki öksüz ve yetim çocuklara sahip çıkmak istediklerini anlatan Şanal, "Onlara yalnız olmadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanlarında olduğunu belirtmek için yapılan 'Şehidimizin Emanetidir' Projesi kapsamında toplanan yardımlar da sona gelindi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Can ve beraberindeki protokol üyeleri toplanan yardım malzemelerini tıra taşıdı.

Daha sonra tır, katılımcılar tarafından bölgeye uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Evyap Sabun Yağ Gliserin San. ve Tic. A.Ş., Körfez, Suriye, Güncel
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