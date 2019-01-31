Öğrencilerden Suriye'ye Yardım - Kocaeli

Körfez
Kaymakamlığı, Türk Kızılay
, Evyapport, Körfez Hedise Evyap İlkokulu ve Derince Bekir Sıtkı Özer
Ortaokulu işbirliğinde toplanan gıda ve insani yardımlar 1 tıra yüklenerek Zeytin
Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Astsubay Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Suriye
'nin Çobanbey beldesinde kurulan kültür evinde öğrenim gören çocuklara gönderildi.
Körfez Hedise Evyap İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende konuşan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin
Can, bu projeye katkı verenlere teşekkür ederek, yardımın o bölgedeki yaraların sarılmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Yapılan yardımın bölgedeki gönül köprülerini güçlendireceğini ifade eden Can, Türkiye
'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını kaydetti.
Körfez Hedise Evyap İlkokulu Müdürü Ufuk Işık
Şanal da öğrenciler, veliler, kardeş okulları ve diğer katılımcılar işbirliğinde projelerini hayata geçirdiklerini dile getirerek, şehit Musa Özalkan'ın vasiyetine sahip çıkmak için çalıştıklarını bildirdi.
Oradaki öksüz ve yetim çocuklara sahip çıkmak istediklerini anlatan Şanal, "Onlara yalnız olmadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin yanlarında olduğunu belirtmek için yapılan 'Şehidimizin Emanetidir' Projesi kapsamında toplanan yardımlar da sona gelindi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Can ve beraberindeki protokol üyeleri toplanan yardım malzemelerini tıra taşıdı.
Daha sonra tır, katılımcılar tarafından bölgeye uğurlandı.