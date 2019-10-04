Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden tarım işçilerine giysi yardımı
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Öğrencilerden tarım işçilerine giysi yardımı

1 saat önce

Niğde'de öğrenciler tarafından toplanan giysiler, Güneydoğu'dan gelen mevsimlik tarım işçilerine dağıtıldı.

Öğrencilerden tarım işçilerine giysi yardımı, System.String[]

Niğde'de öğrenciler tarafından toplanan giysiler, Güneydoğu'dan gelen mevsimlik tarım işçilerine dağıtıldı.

Abdulhamit Han Ortaokulunun değerler eğitimi kapsamında başlattığı ve Konaklı Belediyesi ile Konaklı ilk ve ortaokulunun destek verdiği "Yardıma uzanan el seninki olsun" kampanyasında öğrenci ve veliler giysi topladı.

Toplanan pantolon, kazak, çorap, ceket, mont, ayakkabı gibi çocuk ve kadın giysileri, patates hasadının yoğun yapıldığı Konaklı beldesinde Güneydoğu'dan gelen mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine dağıtıldı.

Abdulhamit Han Ortaokulu Müdürü Ramazan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerler eğitimi çerçevesinde veliler, öğretmen ve öğrencilerin içinde yer aldığı giysi yardımı kampanyası başlattıklarını söyledi.


Toplanan yardımları tarım işçi ve ailelerine dağıttıklarını belirten Koyuncu, yardım konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Konaklı Belediye Başkanı Maksut Özçelik de tarım işçilerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediklerini anlatarak, "Konaklı Belediyesi olarak tarım işçilerini sevindirmek, onlara destek olmak adına başlatılan kampanyaya destek verdik. Kampanyayı başlatan Abdulhamit Han Ortaokulu'nun hayırsever öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim." dedi.

Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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