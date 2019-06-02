Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden tiyatro gösterisi
Son Dakika Güncel Haber

Öğrencilerden tiyatro gösterisi

1 saat önce

Gaziantep'te öğrenciler Keşanlı Ali tiyatrosunu sahneledi.

Öğrencilerden tiyatro gösterisi, System.String[]
Gaziantep'te öğrenciler Keşanlı Ali tiyatrosunu sahneledi.
Özel Seçkin Koleji öğrencileri Haldun Taner 'in yazdığı ve dünyanın bir çok ülkesinde sergilenen tiyatro oyunu "Keşanlı Ali Destanı"nı oynadı.
Okuldaki gösteriyi izleyenlerin büyük beğenisini kazanan oyunda, işlemediği bir suç yüzünden hapishanede yatan Keşanlı Ali'nin halkın gözünde kahraman haline gelmesi, katili olduğu iddia edilen adamın yeğeni olan sevdiği kız Zilha'ya kavuşmak istemesi ve muhtar seçildiği semtin sorunlarına çözümler bulma mücadelesindeki kara mizahi olayların anlatıldı.
Okulun İlköğretim Müdürü Eyüp Yılmaz, yaptığı konuşmada, okulda yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini örnek aldıkları bir eğitim-öğretim sistemini tercih ettiklerini söyledi.
O yüzden hemen her projeye öğrencilerin aktif olarak katıldığını ifade eden Yılmaz, "Öğrencilerimizin bu eseri canlandırması bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, gösteriye katılım gösteren misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Haldun Taner, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nı Mayıs ayında 5,2 milyon yolcu kullandı İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu Avaşin Basyan'a operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi Anne ve kızına taciz mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç edilmekten son anda kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 12:11:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden tiyatro gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]