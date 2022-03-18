Öğrencilerden Trabzon Havalimanı'nda "Çanakkale Türküsü" sürprizi - Son Dakika
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Öğrencilerden Trabzon Havalimanı'nda "Çanakkale Türküsü" sürprizi

18.03.2022 22:06

Trabzon Havalimanı'nda Çanakkale türküsünü seslendiren öğrenciler yolcuları duygulandırdı.

Trabzon Havalimanı'nda Çanakkale türküsünü seslendiren öğrenciler yolcuları duygulandırdı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü ile Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Havalimanının iç hatlar bekleme salonundaki banklarda oturan bir grup öğrenci, bir anda enstrümanlarını çıkararak Çanakkale türküsünü çalmaya başladı. Müzik devam ederken salonun diğer tarafından bulunan bir kız ve erkek öğrenci de Çanakkale türküsünü okumaya başladı. Bekleme salonunun ortasında bir araya gelen 25 öğrenci, terminaldeki yolcuların şaşkın bakışları arasında hep bir ağızdan türküyü seslendirdi.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür Çanakkale, gidip de dönemeyenlerin son sözüdür Çanakkale." sözleriyle tamamlanan türkünün sonunda havalimanı görevlilerince Atatürk ile Türk Bayrağı açıldı.

Sürpriz etkinlik sırasında bazı yolcuların duygulandığı gözlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin video klibi, sosyal medyada beğeni topladı.

Öğrencilerden Trabzon Havalimanı'nda Çanakkale Türküsü sürprizi
Öğrencilerden Trabzon Havalimanı'nda Çanakkale Türküsü sürprizi
Öğrencilerden Trabzon Havalimanı'nda Çanakkale Türküsü sürprizi

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Kaynak: AA

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