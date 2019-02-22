Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Trafik" Konulu Ziyaretler

Öğrencilerden "Trafik" Konulu Ziyaretler

1 saat önce

Havza Karşıyaka İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, trafik konusunu daha iyi öğrenebilmek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Öğrencilerden
Havza Karşıyaka İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, trafik konusunu daha iyi öğrenebilmek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Karşıyaka İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, hayat bilgisi dersi kapsamında ulaşım araçları ve güvenlik konusu dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, şehirler arası otogar ve TCDD Gar Şefliği binasını ziyaret etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde polis memuru Osman Özmen tarafından öğrencilere trafik, trafik kuralları, servis araçlarına inme binme ve trafik polisinin görevleri gibi konularda bilgi verildi.

Öğrencilere ayrıca bahçede oluşturulan güvenli trafik eğitim seti ile trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:48 Kaynak: AA

Havza, Karşıyaka, Güncel
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