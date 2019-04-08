Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Trafik Uygulaması

Öğrencilerden Trafik Uygulaması

28 dakika önce

Polis Teşkilatı'nın 141. yılı kutlamaları kapsamında ortaokul öğrencileri İçişleri Bakanlığının 'Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması' projesi kapsamında "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdi.

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Polis Teşkilatı'nın 141. yılı kutlamaları kapsamında ortaokul öğrencileri İçişleri Bakanlığının 'Trafikte Yaya Bilincinin Oluşturulması' projesi kapsamında "Yaya Öncelikli Trafik" uygulaması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi Fil Geçidi üzerinde düzenlenen programda öğrenciler polislerle birlikte kırmızı düdük çalarak sürücülere broşür dağıttı.

Erzurum Trafik Şube Müdür Vekili Murat Parmaksızoğlu, sürücüleri bilgilendirmek amaçlı bir proje olduğunu ifade ederek "10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri nedeniyle öğrencilerle birlikte, yaya öncelikli trafik anlayışına dikkat çekmek için bu uygulamayı tertip ettik. 'Öncelik yaya geçidi' sloganıyla sürücülerimize, kurallara uymaları gerektiğine dikkat çekmek için burada bulunuyoruz. Sürücü ve yayaları bilinçlendirmek için çalışıyoruz. İnşallah sürücülerimiz yaya geçitlerinde bu uygulamadan sonra daha dikkatli olur" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA

10 Nisan, Erzurum, Polis, Güncel
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