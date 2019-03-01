Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Türk Yıldızları'na Davet Mektubu

Öğrencilerden Türk Yıldızları'na Davet Mektubu

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 bin 923 ilköğretim öğrencisi, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'na ilçede gösteri yapması için davet mektubu gönderdi.

Öğrencilerden Türk Yıldızları'na Davet Mektubu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 bin 923 ilköğretim öğrencisi, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'na ilçede gösteri yapması için davet mektubu gönderdi.

Akrobasi timinin, ilçede 19-20 Nisan'da düzenlenecek Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası'nda gösteri yapmasını isteyen öğrenciler, Türk Yıldızları'na mektup yazdı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turizm Tanıtma Vakfında (ALTAV) gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara yamaç paraşütünü sevdirmek ve Türk Yıldızları'nı Alanya'da ağırlamak için güzel bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında 30 bin 400 öğrenciye ulaşıldığını aktaran Yücel, 20 bin 923 öğrencinin, Türk Yıldızları'nı mektupla Alanya'ya davet ettiğini kaydetti.

Organizasyonun hedefine ulaşacağını ve başarılı olacağını ifade eden Yücel, "Umarım 2019 Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nın yapıldığı tarihte Türk Yıldızları'mızı Alanya'da görürüz. Bu ve buna benzer organizasyonlar, ilçemize renk katıyor, şehrimizin tanıtımında da çok iyi rol oynuyor" diye konuştu.

Yücel'in konuşmasının ardından 4. sınıf öğrencisi Ada Gencelli ve 2. sınıf öğrencisi Kerem Can Kılıç, yazdıkları mektupları okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Antalya, Alanya, Güncel
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