Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'e mektup
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Öğrencilerden Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'e mektup

2 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'e gösteri daveti için mektup yazdı.

Öğrencilerden Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'e mektup, System.String[]
Kastamonu'nun Abana ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'e gösteri daveti için mektup yazdı.
Atatürk İlkokulu öğrencileri, büyük hayranlık duydukları akrobasi timini Abana semalarında görmek için yazdıkları mektuba, çizdikleri resimleri de ekleyerek sınıf öğretmeni Cengiz Kaya'ya teslim etti.
Öğretmenleri eşliğinde ilçe postanesine giden öğrenciler, yazdıkları mektuplarla çizdikleri resimleri Konya 3. Jet Üs Komutanlığına gönderdi.
Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Türkiye'nin gururu Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ü hayranlıkla takip ettiğini belirtti.
Çocukların her fırsatta akrobasi timine sevgisini dile getirdiğini anlatan Kaya, "Öğrencilerimiz televizyonlarda izledikleri akrobasi timini Abana semalarında görmek istediklerini söyledi. Gökyüzünde ülkemizi ve bayrağımızı gökyüzünde gururla temsil eden kahraman pilotlarımıza moral vermek, Abana'dan da kendilerini hayranlıkla takip eden minik yüreklerin olduğunu göstermek adına böyle bir çalışma yaptık ve kendilerini Abana'ya davet ettik." dedi.
Öğrencilerden Kaan Yüksel de Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gösterilerini internet ve televizyonda ilgiyle izlediğini anlattı.
Daha önce hiç uçak görmediğini, en büyük hayalinin bir pilotla fotoğraf çektirmek olduğunu dile getiren Yüksel, "Ben ve arkadaşlarım çok sevdiğimiz pilotlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Benim en büyük hayalim savaş uçağı görmek, pilotlarla fotoğraf çektirmek. Umarım benim ve arkadaşlarımın bu hayali gerçekleşir." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:09 Kaynak: AA
Abana, Güncel
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