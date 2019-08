Öğrencilerden, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne ziyaret

Öğrenciler, Beylikdüzü 'nde yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti.Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne özellikle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Beylikdüzü'ndeki yaz Kur'an kursu öğrencileri de yarım asırlık Balıkçı Kenan Balcı tarafından kurulan müzeyi gezerek yüzlerce çeşit balığı mumyalanmış halde görme imkanı buldu. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara Balcı tarafından çeşitli bilgiler verildi. Öğrenciler ayrıca kümes hayvanlarını da elleriyle besleme imkanı buldu. Müzedeki bilgilendirme sırasında 13 yaşındaki öğrenci Bilal Aydın 'ın denizlerdeki canlı türlerinin yok olmasıyla ilgili Balcı'ya sorduğu dikkat çekti. Bilal Aydın, deniz canlıları türlerinin neden yok olmasıyla ilgili olarak, "Dünya da ve Türkiye'de bir sürü canlı çeşidi var. Bunlar her geçen gün ölüyor. Bunları korumamız lazım bunun hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. Her elimize gelen ürünü denizlere atıyoruz. Çevre kirliliği yapıyoruz. Bunları yapmamamız lazım. Balıklar bizim için çok önemli. Burada müzede bir sürü canlı var. Hayatımızda belki de balıkları hiç öğrenemeyecektik. Dünyada her bir canlının olduğu gibi balıkların da bir görevi var. Bunları eğer görevsiz bırakırsak dünyamız çöplüğe döner" dedi.Öğrencilerden Muhammet Yasin ise müzeyi gezerek deniz canlıları türlerini öğrendiklerini ifade etti.Kendi kurduğu müzede herkesi ücretsiz olarak ağırladığını ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, denizlerin insanlar tarafından kirletilmesinden dolayı canlı türlerinin azaldığını söyleyerek, " Türkiye deniz canlıları müzesini ziyarete geldiler. Herkes çok mutlu, heyecanlılar. Hatıra fotoğrafları çektirdiler. Yanlış avcılık ve kirlilik denizlerdeki canlı türlerinin yok olmasına neden oluyor. Hamsiler çok küçük balıklarımız. Küçük balıklar büyük balıkları davet eder. Küçük balığın olmadığı yere de büyük balık gelmez. Onun için hamsi, İstavrit çok değerli balığımız." şeklinde konuştu. - İSTANBUL