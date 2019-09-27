Öğrencilerden Türkiye haritası koreografisi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulu tarafından yürütülen "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında Türkiye haritası koreografisi oluşturularak kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Alpaslan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve 235 öğrencinin katılımıyla Türkiye haritası koreografisi oluşturularak bir süre kitap okuma etkinliği yapıldı.



Etkinlik sonrası Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve beraberindeki kurum amirleri, okul bahçesinde oluşturulan botanik bahçeyi de gezerek sebze yetiştiren öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Kaymakam Erat, yapılan etkinlikler ve projelerin çok güzel olduğunu belirterek, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Erat, eğitim öğretimi çok önemsediklerini ve bu tür projelerin ilçedeki bütün okullarda uygulanması içinde çalışma yürüteceklerini söyledi.



Kitap okuma etkinliği hakkında gazetecilere bilgi veren Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın ise "Güçlü Okulum Güçlü Ülkem" projesi kapsamında okulda örnek etkinlikler hayata geçirdiklerini, bunlardan birisinin de kitap okuma etkinliği olduğunu söyledi. Yaşasın, "Yaklaşık bir senedir uygulamaya koyduğumuz 'Güçlü Okulum Güçlü Ülkem' projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yaptık. Bugünde kaymakamımız ve ilçe protokolü ile 235 öğrenci ve 15 öğretmenimizle okul bahçemizde dev bir Türkiye haritası oluşturarak okuma etkinliğimizi gerçekleştirdik. Faydalı ve güzel bir etkinlik olduğu kanaatindeyim. Öğrencilerimiz için de farklı ve güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinliğimize katılım sağlayan kaymakamımıza, belediye başkanımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze ve kurum amirlerine teşekkür ediyorum. 'Güçlü Okulum Güçlü Ülkem' projemiz, ulusal standartlara ve Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyonuna uygun bir tarzda devam edecek ve belki de ulusal düzeyde uygulama aşamasına gelecektir" dedi.



Öğrencilerden Yakup Menteşe de okumanın çok faydalı olduğunu, kelime dağarcıklarının gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Bugün dev bir Türkiye haritası çizdik, kitap okuduk. Kaymakamımız, diğer kurum müdürleri geldi, beraber kitap okuduk. Çok güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu. - BİTLİS