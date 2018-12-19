Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Vali Ali Yerlikaya'ya İlginç Tatil Mesajları

Öğrencilerden Vali Ali Yerlikaya'ya İlginç Tatil Mesajları

2 saat önce

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı okulların tatil edilmesi için mesaj yağmuruna tuttu.

Öğrencilerden Vali Ali Yerlikaya'ya İlginç Tatil Mesajları, System.String[]
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı okulların tatil edilmesi için mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medya üzerinden atılan ilginç mesajlar güldürdü.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle öğrencilerde tatil ümidi başladı. Tatil isteyen öğrenciler, sosyal medya üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı mesaj yağmuruna tuttu. Birbirinden ilginç mesajlar atan öğrenciler, okulların tatil edilmesini istedi.

Öğrencilerin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya attığı mesajlar ise şöyle:

"'Reis bak yarın okulları tatil et hava çok soğuk yağmur desen var, kar desen var. Kar yağmaya devam ederse buzlanma olacak reis yap bir güzellik', 'Sayın Valim çok kar yağıyor hava soğuk üşüyoruz ne olur tatil yap lütfen', 'Yemin ederim soğuktan hasta oldum yürüyecek halim bile yok arkadaşlarımın da hepsi hasta ne olur bir güncük tatil yap', 'Valiciğim senden haber bekliyoruz. En sevdiğim valiciğim, Ben hayatımda bu kadar yakışıklı bir adam görmedim', 'Ağabey yenisin bu yeniliğin uğruna da bir tatil yakışırdı. Bak dışarı kar yağıyor hadi ağabeyim lütfen', 'Tatil istiyoruz kar yağıyor!!! Buranın soğuğu Antep'e benzemez yiğidim', 'Bize bir tatil dayı o soğukta nasıl gideceğiz okula', 'Tatil yaparsın değil mi gönlümün valisi.'" - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:57 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, İstanbul, Kar, Güncel
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