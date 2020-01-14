Öğrencilerden Vali Günaydın'a ziyaret - Son Dakika
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Öğrencilerden Vali Günaydın'a ziyaret

7 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Formuna katılmak üzere Kayseri'ye gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencilerden Vali Günaydın'a ziyaret, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Formuna katılmak üzere Kayseri'ye gelen öğrencileri makamında kabul etti.


Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin ilke ve hükümlerinin yetişkin ve çocuk olmak üzere toplumun tüm kesimlerine öğretilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya katılmak üzere Antalya, Batman, Erzincan, Bartın, Eskişehir, Osmaniye, Denizli, Giresun ve Tunceli'den Kayseri'ye gelen yetişkin ve öğrenciler ilk olarak Vali Günaydın'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın, bu tarz organizasyonların yapılmasının çocuk ve yetişkin bireylerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.


Bu çalıştayın ikinci kez Kayseri'de düzenlendiğini ifade eden Vali Günaydın, ziyarete gelen öğrencilerden ve yetişkinlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, "Biz Büyük Bir Aileyiz" temasıyla 14-15-16 Ocak 2020 tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek olan çalıştaya 14-18 yaşları arasında 9 farklı ilden bir kız ve bir erkek öğrenci olmak üzere iki çocuk ve bir yetişkin temsilci katılacak. - KAYSERİ

Tunceli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
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