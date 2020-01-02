Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru - Son Dakika

Düzce'de merkezde başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler Düzce Valiliği ile Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın sosyal medya hesabına tatil yapılması için mesaj yağmuruna tuttular.



Yurdun belli bölgelerinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde Düzce'de başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Yılın ilk gününü tatilde geçiren öğrenciler kar yağışı nedeniyle 2 Ocak tarihinde de kar tatili olması için Düzce Valiliği ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın sosyal medya hesabına mesaj yağmuruna tuttu.



Öğrenciler "Sayın valim çok kar yağıyor tatil yapın lütfen hep yağışlı gösteriyor, haber geç gelince okuldan dönmek zorunda kalıyoruz geçen sene öyle oldu. Köy yolları kapanmıştır Vali beyimiz okulları tatil edin biraz sevinelim sizleri çok seviyoruz. 50 cm kar var insan yürüyemiyor, servis nasıl gitsin? Tatil olmazsa kazalara yetişemezsiniz şimdiden söyleyeyim. Sayın valim kar yağıyor lütfen tatil. Sayın Valim kar yağıyor yarın sınav var çalışmadık. Bir tatil yapsanız da sınava çalışsak" gibi onlarca mesaj attılar. - DÜZCE