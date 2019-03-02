Öğrencilerden "Verem" Konulu Şiir ve Resim Yarışması

Kırşehir'de ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Verem" konulu şiir ve resim yarışması düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir'de ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Verem" konulu şiir ve resim yarışması düzenlendiği bildirildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Verem" hastalığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla kentteki ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla şiir ve resim yarışması düzenlendi.



Verem hastalığının önemi, zararları, çevresine etkileri, nasıl bulaştığı ve tedavi şekillerinin anlatıldığı yarışmada, şiir dalında Neşe Uç, Cemile Doğa Kürkçü, Büşra Temel, resim dalında ise ise Fadime Dönmez, Doğan Kürkçü ve Berhan Altınbaş dereceye girdi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, dereceye giren öğrencileri, kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hediye çekleriyle ödüllendirdi.

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