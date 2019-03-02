Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden "Verem" Konulu Şiir ve Resim Yarışması

Öğrencilerden "Verem" Konulu Şiir ve Resim Yarışması

10 dakika önce

Kırşehir'de ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Verem" konulu şiir ve resim yarışması düzenlendiği bildirildi.

Öğrencilerden
Kırşehir'de ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Verem" konulu şiir ve resim yarışması düzenlendiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Verem" hastalığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla kentteki ilk ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla şiir ve resim yarışması düzenlendi.

Verem hastalığının önemi, zararları, çevresine etkileri, nasıl bulaştığı ve tedavi şekillerinin anlatıldığı yarışmada, şiir dalında Neşe Uç, Cemile Doğa Kürkçü, Büşra Temel, resim dalında ise ise Fadime Dönmez, Doğan Kürkçü ve Berhan Altınbaş dereceye girdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Türkoğlu, dereceye giren öğrencileri, kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hediye çekleriyle ödüllendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:30 Kaynak: AA

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