Öğrencilerden Yalçınkaya'ya teşekkür - Son Dakika

Akçakale'ye kazandırılan ve içerisinde aktivitelerin de bulunduğu kütüphane için öğrenciler Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Akçakale Belediyesi'nin öğrencilerin hizmete sunduğu kütüphane kafe, pandemi sürecinde de tüm tedbirler alınarak kapılarını öğrencilere açmaya devam ediyor. "Önceliğimiz eğitim" diyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları Akçakale Gençlik Merkezi'nde kütüphane kafe öğrencilerin hizmetine açılmıştı. Bir bölümü öğrencilerin ders çalışması için etüt merkezi ve eğitim salonu olarak kullanılan kütüphanede, bir bölüm de öğrencilerin stres atması için etkinlik alanı olarak dizayn edildi. Korona virüs salgınının ilk çıktığı süreçte tedbirler kapsamında kapatılan kütüphanede, Şanlıurfa'nın kontrollü normalleşme sürecine girmesiyle giriş çıkış saatlerinde düzenlemeye gidildi. Kütüphane sabah saat 09.00 akşam 17.00 saatleri arasında yeniden hizmete açıldı.

Yalçınkaya, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle eğitim sistemimizde aksamalar meydana geldi. Belediye başkanımız Mehmet Yalçınkaya sayesinde burada avantajlıyız. Aynı zamanda aktivitelere de burada katılabiliyoruz. Geri kaldığımız derslerimizi tekrar edebiliyoruz. Eğitimimize verdiği desteklerden dolayı başkanımız Mehmet Yalçınkaya teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Halil Öz de etkinliklere katıldıklarını dile getirerek, "Kütüphanede derslerimizi çalışıyoruz. Derslerimizden geri kalmamız durumunda burada bize yardımcı olan hocalarımız var. Çeşitli etkinliklere de katılıyoruz. Satranç oynuyoruz, kitap okuyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'ya bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA