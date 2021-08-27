Rizeli öğrenciler "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Erzurum'u gezdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Rize'den Erzurum'a gelen öğrenciler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Kentte davul zurnayla karşılanan öğrenciler, tarihi ve turistik mekanları, şehir esnafını ziyaret ettikten sonra sosyal faaliyetlerle eğlenceli zaman geçirdi.

Orman yangınlarında ve sel bölgelerinde görev alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü de ziyaret eden öğrenciler, buradaki ekiplerden afetlere müdahale konusunda bilgi aldı.

Yangın ve selde fedakarca görev yapan itfaiye ekiplerine karanfil veren öğrenciler, daha sonra ziyaret ettikleri şehit ailelerine de çiçek ve çikolata hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, proje kapsamında Erzurum'a gelen öğrencileri en iyi şekilde ağırladıklarını belirtti.

Kentin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini aktaran Taşkesenligil, "Bütün misafirlerimiz Erzurum'dan çok etkilenerek gidiyorlar. Bunda Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesi personelinin payı büyük. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Yüzümüzün akıyla bir projeyi tamamladık. Rizeli çocuklarımızda mutlu olarak Erzurum'dan ayrılarak evlerine döndüler." ifadelerini kullandı.