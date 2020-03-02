Öğrencilerden yangın tatbikatı - Son Dakika
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Öğrencilerden yangın tatbikatı

6 saat önce

Sivil Savunma Haftası münasebetiyle Suluova Belediyesi, öğrencileri, öğretmenleri ve görevlileri bilinçlendirmek amacıyla 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu, Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi ve TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulunda yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

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Sivil Savunma Haftası münasebetiyle Suluova Belediyesi, öğrencileri, öğretmenleri ve görevlileri bilinçlendirmek amacıyla 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu, Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi ve TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulunda yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi.


Sivil Savuma Haftası münasebetiyle ilçedeki okullarda belirli aralıklarda devam eden tatbikatların bir yenisi 65 Bin Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu, Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi ve TOKİ Çelebi Mehmet İlkokulunda gerçekleştirildi. Okul bahçelerinde gerçekleştirilen tatbikatta teorik eğitimin ardından öğretmenler ve öğrenciler eşliğinde ilk uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı. Öğrenciler olası bir deprem ve yangın anında ilk olarak sınıflarında neler yapmaları gerektiği, sınıftan sakin bir şekilde nasıl çıkmaları gerektiğini yaşayarak öğrendiler. - AMASYA

Anadolu Lisesi, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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