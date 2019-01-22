Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Yardım Kampanyası

Öğrencilerden Yardım Kampanyası

1 saat önce

Sivas'ta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası düzenledi.

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Sivas'ta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası düzenledi.

Yavuz Selim İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Aynur Ertaş öncülüğünde, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yardım kampanyası organize etti. Öğrencilerin bazısı evinden, bazıları da marketten aldıkları gıda ve temizlik ürünlerini okulda topladı. Yavuz Selim İlkokulu 4-A Sınıfı öğrencileri, çay, şeker, zeytin, sıvı yağ, süt, peçete ve benzeri yaklaşık '5 alışveriş sepeti miktarındaki' yardım malzemesini öğretmenleri nezaretin Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğine teslim etti. Hayat Ağacı Derneğini de ziyaret eden öğrenciler, Gıda Bankasının, gıda, giyim ve diğer reyonlarını gezdi.

Yavuz Selim İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Aynur Ertaş, Sosyal Bilgiler dersinde öğrenci ve ailelerin desteği ile bir yardım kampanyası düzenleyerek, bunları yarıyıl tatilinden önce Hayat Ağacı Derneğine teslim ettiklerini söyledi. Öğrencilerin, yardım kampanyasına severek ve isteyerek katıldıklarını belirten Ertaş, imkanı olan herkesi Hayat Ağacı Derneği için katkı sağlamaya davet etti.

Diğer yandan öğrencilerin topladıkları yardımlar, Hayat Ağacı Derneğinde ürün çeşidine göre sınıflandırıldıktan sonra kayıt altına alındı. Bunlar daha sonra ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yaptığı Gıda Bankası reyonlarına dizildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Sivas, Selim, Güncel
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