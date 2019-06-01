Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı
Son Dakika Güncel Haber

Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı

27 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi saç bakımı yaptı.

Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı öğrencileri Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi saç bakımı yaptı.

"Ramazan Bayramınız mübarek olsun elleri öpülesi değerli büyüklerimiz" sloganı ile harekete geçen Salihli Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı 3. sınıf öğrencileri Sart Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Özel Lidya Sardes Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi ziyaret edip, hem gönüllerini aldı hem de saç bakımlarını yaptı.

7 öğrenci tarafından 22 kadın ve 44 erkek olmak üzere toplam 66 yaşlıya saç bakımı ve güzellik hizmetinin verildiğini belirten Merkez Müdürü Ali Rıza Kan, merkez olarak Ramazan Bayramı öncesi sosyal sorumluluk projesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu tarz etkinlikleri Salihli'de gerçekleştirdiklerini dile getiren Kan, "Merkez olarak amacımız öğrencilerimizi mili, manevi ve ahlaki değerleri yüksek bireyler olarak yetiştirmek arzusundayız. Bugünkü etkinliğin ise öğrencilerimiz üzerinde oluşturduğu manevi duyguyu kelimelerle ifade etmek mümkün değil" dedi.

Özel Lidya Sardes Kakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Orçun Semizler ise etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Merkez Müdürü Ali Rıza Kan, Müdür Yardımcısı Erdal Yavuz, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alan Öğretmenleri Fatma Üçekiz ve Merdiye Özışık ile öğrencilere teşekkür etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:49 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Salihli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi Tescilli Salihli kirazında hasat sevinci İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun Yardım için Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in paylaşımlarına beğeni yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]